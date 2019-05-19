В Гондурасе разбился самолет с туристами, есть жертвы

В Гондурасе в результате крушения частного самолета с туристами погибли 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили местные власти, частный самолет упал в море вблизи острова Роатан, который входит в состав Гондураса. В результате катастрофы погибли 5 человек, среди них иностранные туристы и пилот.

По данным представителя вооруженных сил Гондураса Хосе Доминго Мозы, четверо погибших являются гражданами Соединенных Штатов. При этом, по словам местных властей, погибшие были гражданами Канады.

Отмечается, что авария самолета произошла сразу после его взлета. Причины катастрофы пока не называются.

Напомним, ранее в американском городе Риверсайд, расположенном близ Лос-Анджелеса, потерпел катастрофу истребитель ВВС США. Истребитель F-16 упал на крышу нежилого здания, расположенного поблизости от авиабазы, на бульваре Ван Бурен.

Как писало РБК-Украина, Управление гражданской авиации Дубая заявило в четверг, что на юг от аэропорта Дубая разбился небольшой самолет, в результате чего погибли три британца и один южноафриканец.

Добавим, в Венесуэле в штате Миранда разбился военный вертолет, в результате чего погибли семь человек, которые были на борту. Вертолет принадлежал Вооруженным силам Венесуэлы. Все погибшие были офицерами.