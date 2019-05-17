ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Лос-Анджелесе военный истребитель врезался в здание

Новости » Происшествия    17.05.2019 - 06:28
В Лос-Анджелесе военный истребитель врезался в здание
Фото: место событый (twitter.com/abc7robmcmillan)

Пилот успел катапультироваться

В городе Риверсайд, расположенном близ Лос-Анджелеса, потерпел катастрофу истребитель ВВС США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Los Angeles Times.

Истребитель F-16 упал на крышу здания, расположенного близ авиабазы, на бульваре Ван-Бурен. Здание не было жилым. На фотографиях изнутри видно, что в нем хранились ящики и поддоны.

Самолет возвращался на место базирования - авиабазу Марч Эйр. Истребитель относился к подразделению Национальной гвардии Южной Дакоты, пишет ABC.

Напомним, Управление гражданской авиации Дубая заявило в четверг, что к югу от аэропорта Дубая разбился небольшой самолет, в результате чего погибли три британца и один южноафриканец. 

Ранее РБК-Украина писало, что в Венесуэле в штате Миранда разбился военный вертолет, в результате чего погибли семь человек, которые были на борту. Вертолет принадлежал Вооруженным силам Венесуэлы. Все погибшие были офицерами. Погибли трое капитанов, двое майоров и двое подполковников.

В Лос-Анджелесе произошел взрыв В США за 500 млн долларов продали The Los Angeles Times
Новости Украины Лос-Анджелес
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь