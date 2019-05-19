ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Гондурасе разбился самолет с туристами, есть жертвы

Новости » Происшествия    19.05.2019 - 08:48
В Гондурасе разбился самолет с туристами, есть жертвы
Иллюстративное фото (из открытых источников)

По меньшей мере 5 человек погибли

В Гондурасе в результате крушения частного самолета с туристами погибли 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили местные власти, частный самолет упал в море вблизи острова Роатан, который входит в состав Гондураса. В результате катастрофы погибли 5 человек, среди них иностранные туристы и пилот.

По данным представителя вооруженных сил Гондураса Хосе Доминго Мозы, четверо погибших являются гражданами Соединенных Штатов. При этом, по словам местных властей, погибшие были гражданами Канады.

Отмечается, что авария самолета произошла сразу после его взлета. Причины катастрофы пока не называются.

Напомним, ранее в американском городе Риверсайд, расположенном близ Лос-Анджелеса, потерпел катастрофу истребитель ВВС США. Истребитель F-16 упал на крышу нежилого здания, расположенного поблизости от авиабазы, на бульваре Ван Бурен.

Как писало РБК-Украина, Управление гражданской авиации Дубая заявило в четверг, что на юг от аэропорта Дубая разбился небольшой самолет, в результате чего погибли три британца и один южноафриканец.

Добавим, в Венесуэле в штате Миранда разбился военный вертолет, в результате чего погибли семь человек, которые были на борту. Вертолет принадлежал Вооруженным силам Венесуэлы. Все погибшие были офицерами.

В России расшифровали черные ящики сгоревшего в Шереметьево лайнера В небе над Аляской столкнулись два гидросамолета, есть погибшие
Новости Украины ГондурасСамолетаварияавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь