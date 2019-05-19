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У Гондурасі розбився літак з туристами, є жертви

Новини » Надзвичайні події    19.05.2019 - 08:48
У Гондурасі розбився літак з туристами, є жертви
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Щонайменше 5 осіб загинули

У Гондурасі в результаті аварії приватного літака з туристами загинули 5 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомила місцева влада, приватний літак впав у море поблизу острова Роатан, який входить в склад Гондурасу. В результаті катастрофи загинули 5 осіб, серед них іноземні туристи та пілот.

За даними представника збройних сил Гондурасу Хосе Домінго Мози, четверо загиблих є громадянами Сполучених Штатів. При цьому, за словами місцевої влади, загиблі були громадянами Канади.

Зазначається, що аварія літака сталася відразу після його зльоту. Причини катастрофи наразі не називаються.

Нагадаємо, раніше у американському місті Ріверсайд, розташованому поблизу Лос-Анджелеса, зазнав катастрофи винищувач ВПС США. Винищувач F-16 впав на дах нежитлової будівлі, розташованої поблизу авіабази, на бульварі Ван Бурен.

Як писало РБК-Україна, Управління цивільної авіації Дубая заявило в четвер, що на південь від аеропорту Дубая розбився невеликий літак, в результаті чого загинули три британці і один південноафриканець.

Додамо, у Венесуелі в штаті Міранда розбився військовий вертоліт, в результаті чого загинули сім чоловік, які були на борту. Вертоліт належав Збройним силам Венесуели. Всі загиблі були офіцерами. 

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