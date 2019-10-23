Гончарук заявил об угрозе отключения тепла в ряде городов с 1 января

Если контракт на транзит газа из России не будет продлен на 2020 года, несколько украинских городов могут остаться без отопления. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, украинское правительство прорабатывает сценарии, если контракт с Российской Федерацией не будет продолжен.

"В случае если прекратится транзит газа в Европу, наших запасов достаточно, чтобы обеспечить отопление. Но из-за особенности работы ГТС у нескольких небольших городов могут быть проблемы с отоплением", - добавил Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 октября в Брюсселе пройдет очередной раунд трехсторонних газовых переговоров с участием Украины, России и Европейского союза. Ожидается, что стороны могут достичь соглашения о транзите газа в 2020 году.

Отметим, отопительный сезон начался уже в 12 областях Украины, а сегодня была названа дата включения отопления в Киеве. В частности, в связи с ухудшением погоды в столице с 25 октября запускают систему отопления, но для того, чтобы система центрального отопления начала работать на полную мощность, нужно около 10 дней.