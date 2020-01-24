Гончарук о вирусе из Китая: создан оперативный штаб, оснований для паники нет

Правительство создало оперативный штаб в связи с ситуацией с коронавирусом из Китая. Об этом сообщил глава Кабинета министров Алексей Гончарук в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, оснований для паники в Украине нет.

"Мы сегодня приняли решение… очень четкий план действий, что должно быть сделано. Уже создан оперативный штаб на уровне Министерства здравоохранения под руководством министра. Мы последние несколько дней коммуницируем с ВОЗ. По состоянию на сегодня никаких оснований для переживаний в Украине нет", - сказал глава Кабмина.

Гончарук подчеркнул, что по состоянию на сейчас нет ни одного подтвержденного случая подобного заболевания в Украине.

"Нет ни одного подтвержденного случая подобного заболевания в Украине. Сегодня будет координационное совещание между всеми службами, которые обеспечивают контроль на границе, чтобы вирус не попал на территорию Украины. Ближе к вечеру Минздрав выйдет с отдельной коммуникацией, чтобы разъяснить украинцам, что делать", - сказал глава правительства.

Напомним, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 876 человек. Кроме того, из-за вируса уже умерли 26 человек.

Как писало РБК-Украина, ВОЗ заявляет, что коронавирус Китая, от которого страдают сотни людей, еще не привел к глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

Подчеркнем, в Китае закрыли уже три города из-за распространения коронавируса нового типа. В городах Ечжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта.