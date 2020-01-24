ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гончарук о вирусе из Китая: создан оперативный штаб, оснований для паники нет

Новости » Политика     24.01.2020 - 14:13
Гончарук о вирусе из Китая: создан оперативный штаб, оснований для паники нет
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вечером Минздрав должен дать украинцам разъяснение по поводу ситуации

Правительство создало оперативный штаб в связи с ситуацией с коронавирусом из Китая. Об этом сообщил глава Кабинета министров Алексей Гончарук в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, оснований для паники в Украине нет.

"Мы сегодня приняли решение… очень четкий план действий, что должно быть сделано. Уже создан оперативный штаб на уровне Министерства здравоохранения под руководством министра. Мы последние несколько дней коммуницируем с ВОЗ. По состоянию на сегодня никаких оснований для переживаний в Украине нет", - сказал глава Кабмина.

Гончарук подчеркнул, что по состоянию на сейчас нет ни одного подтвержденного случая подобного заболевания в Украине.

"Нет ни одного подтвержденного случая подобного заболевания в Украине. Сегодня будет координационное совещание между всеми службами, которые обеспечивают контроль на границе, чтобы вирус не попал на территорию Украины. Ближе к вечеру Минздрав выйдет с отдельной коммуникацией, чтобы разъяснить украинцам, что делать", - сказал глава правительства.

Напомним, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 876 человек. Кроме того, из-за вируса уже умерли 26 человек.

Как писало РБК-Украина, ВОЗ заявляет, что коронавирус Китая, от которого страдают сотни людей, еще не привел к глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

Подчеркнем, в Китае закрыли уже три города из-за распространения коронавируса нового типа. В городах Ечжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта.

В Пекине введен высший уровень реагирования из-за коронавируса В Китае закрыли 13 городов из-за вируса
Новости Украины КитайвирусАлексей Гончарук
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь