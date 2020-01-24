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Гончарук про вірус з Китаю: створено оперативний штаб, підстав для паніки немає

Новини » Політика     24.01.2020 - 14:13
Гончарук про вірус з Китаю: створено оперативний штаб, підстав для паніки немає
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Увечері МОЗ має дати українцям роз'яснення з приводу ситуації

Уряд створив оперативний штаб у зв'язку з ситуацією з коронавірусом з Китаю. Про це повідомив глава Кабінету міністрів Олексій Гончарук під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, підстав для паніки в Україні немає.

"Ми сьогодні прийняли рішення ... дуже чіткий план дій, що має бути зроблено. Вже створено оперативний штаб на рівні Міністерства охорони здоров'я під керівництвом міністра. Ми останні кілька днів комунікуючи з ВООЗ. Станом на сьогодні ніяких підстав для переживань в Україні немає", - сказав глава Кабміну.

Гончарук підкреслив, що станом на зараз немає жодного підтвердженого випадку подібного захворювання в Україні.

"Немає жодного підтвердженого випадку подібного захворювання в Україні. Сьогодні буде координаційна нарада між усіма службами, які забезпечують контроль на кордоні, щоб вірус не потрапив на територію України. Ближче до вечора МОЗ вийде з окремою комунікацією, щоб роз'яснити українцям, що робити", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, число підтверджених у Китаї випадків зараження пневмонією, викликаною новим типом коронавируса 2019 nCoV, зросла до 876 осіб. Крім того, через вірус уже померли 26 осіб.

Як писало РБК-Україна, ВООЗ заявляє, що коронавірус Китаю, від якого страждають сотні людей, ще не привів до глобальної надзвичайної ситуації в області охорони здоров'я.

Підкреслимо, в Китаї закрили вже три міста через поширення коронавіруса нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту.

У Пекіні введено вищий рівень реагування через коронавірус У Китаї закрили 13 міст через вірус
Новини України КитайвирусОлексій Гончарук
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