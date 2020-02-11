Украина рассчитывает на "открытое небо" с ЕС до конца года

Украина рассчитывает на подписание соглашения с Европейским союзом (ЕС) об "открытом небе" до конца 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе совместного брифинга с еврокомиссаром Оливером Варгеи, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина рассчитывает на подписание соглашения об открытом небе уже в этом году.

"Этот документ сейчас в процессе", - сказал он.

Напомним, 14 февраля 2020 года Украина и США завершили все юридические формальности для вступления в силу договора об "открытом небе".

Документом вводятся следующие изменения в воздушном сообщении между Украиной и США:

- предоставляется возможность авиакомпаниям обеих сторон выполнять полеты с правом пятой свободы (право принимать на иностранной территории пассажиров, направляющихся на территорию любого третьего государства, а также адресованные туда же груз и почту и право высаживать пассажиров и выгружать груз и почту, направляемых из любой территории, в стране-подписанте соглашения);

- устанавливается произвольная частота и емкость воздушных перевозок авиаперевозчиками обеих сторон;

- разрешается самостоятельное наземное обслуживание в аэропортах.

Ранее, в июле 2015 года, тогдашний министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский поручил Государственной авиационной службе "открыть небо" между Украиной и другими странами на уровне двусторонних соглашений.