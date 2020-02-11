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Україна розраховує на "відкрите небо" з ЄС до кінця року

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За словами прем’єр-міністра, цей документ зараз в процесі

Україна розраховує на підписання угоди з Європейським союзом (ЄС) про "відкрите небо" до кінця 2020 року. Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в ході спільного брифінгу з єврокомісаром Олівером Варгеї, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна розраховує на підписання угоди про відкрите небо вже цього року.

"Цей документ зараз в процесі", - сказав він.

Нагадаємо, 14 лютого 2020 року Україна і США завершили всі юридичні формальності для вступу в силу договору про "відкрите небо".

Документом вводяться наступні зміни у повітряному сполученні між Україною та США:

- надається можливість авіакомпаніям обох сторін виконувати польоти з правом п'ятої свободи (право приймати на іноземній території пасажирів, що прямують на територію будь-якої третьої держави, а також адресовані туди ж вантаж і пошту і право висаджувати пасажирів і вивантажувати вантаж і пошту, які направляються з будь-якої території, в країні-подписанте угоди);

- встановлюється довільна частота і ємність повітряних перевезень авіаперевізниками обох сторін;

- дозволяється самостійне наземне обслуговування в аеропортах.

Раніше, в липні 2015 року, тодішній міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський доручив Державній авіаційній службі "відкрити небо" між Україною та іншими країнами на рівні двосторонніх угод.

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