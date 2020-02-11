Україна розраховує на "відкрите небо" з ЄС до кінця року

За словами прем’єр-міністра, цей документ зараз в процесі
Україна розраховує на підписання угоди з Європейським союзом (ЄС) про "відкрите небо" до кінця 2020 року. Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в ході спільного брифінгу з єврокомісаром Олівером Варгеї, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, Україна розраховує на підписання угоди про відкрите небо вже цього року.
"Цей документ зараз в процесі", - сказав він.
Нагадаємо, 14 лютого 2020 року Україна і США завершили всі юридичні формальності для вступу в силу договору про "відкрите небо".
Документом вводяться наступні зміни у повітряному сполученні між Україною та США:
- надається можливість авіакомпаніям обох сторін виконувати польоти з правом п'ятої свободи (право приймати на іноземній території пасажирів, що прямують на територію будь-якої третьої держави, а також адресовані туди ж вантаж і пошту і право висаджувати пасажирів і вивантажувати вантаж і пошту, які направляються з будь-якої території, в країні-подписанте угоди);
- встановлюється довільна частота і ємність повітряних перевезень авіаперевізниками обох сторін;
- дозволяється самостійне наземне обслуговування в аеропортах.
Раніше, в липні 2015 року, тодішній міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський доручив Державній авіаційній службі "відкрити небо" між Україною та іншими країнами на рівні двосторонніх угод.