Гончарук считает прослушку угрозой нацбезопасности

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук считает, что "спецслужбы разберутся, кто именно записывал"

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал ситуацию с записью его высказываний на совещании Кабмина и Нацбанка. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Украина 24.

Гончарук отметил, что совещание, во время которого осуществлялась запись, регулярное и не является чем-то экстраординарным, а информация в аудиороликах подана искаженно.

"В некоторых из них (записях разговоров, - ред.) точно были нарезаны цитаты, выдернутые из контекста, более того, приправленные комментариями, приправленные названиями, якобы мы пытаемся обмануть президента. Все это манипулятивным образом было подано", - заявил премьер.

Он добавил, что "спецслужбы разберутся, кто именно записывал".

"Фактически, я считаю, что это преступление. Я считаю, что-то, что было сделано - это недопустимо. Это, в том числе - угроза национальной безопасности с целым рядом соображений. Но, главная моя идея, сообщение, заключается в том, что мы бескомпромиссно боремся с коррупцией", - сказал он.

Напомним, в пятницу Гончарук подал заявление об отставке президенту из-за скандала с прослушкой.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил заявление и требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука.