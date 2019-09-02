Гончарук рассказал, что консультируется с Зеленским по кадровым назначениям

Глава правительства Алексей Гончарук заявил, что консультируется с президентом Владимиром Зеленским по вопросам кадровых назначений. Об этом он сказал в эфире "Свободы слова".

Гончарук отметил, что ему "никто не мешал" формировать правительство, однако при формировании кадровой политики он консультируется с президентом.

"До сих пор мне никто не мешал формировать правительство. У меня нет никаких оснований считать, что дальше практика изменится. Если есть министр, он сам должен подобрать себе команду. Мне доверили руководить правительством. Я в основном самостоятельно формирую кадровую политику. Конечно, я консультируюсь с президентом. Конечно, мы сопоставляем те или иные видения. Он подсказывает, и мы советуемся", - заявил Гончарук

При этом премьер рассказал, что его взгляды на кадровые назначения часто не сходятся со взглядами Зеленского, однако они находят совместные решения.

"Президент достаточно умный человек, чтобы прислушаться к мнению тех людей, которым он доверяет. У меня неоднократно была ситуация, когда президент со мной сначала имел разные взгляды, а потом мы с ним находили общие взгляды в результате дискуссии. Он слышит. Он способен воспринимать аргументы", - добавил Гончарук.

Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала за состав нового Кабинета министров. Такое решение парламентарии приняли в ходе первого заседания 29 августа.

РБК-Украина писало, что Айварас Абромавичус прокомментировал назначение гендиректором "Укроборонпрома" вне конкурса.