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Гончарук розповів про хід розслідування катастрофи українського літака

Новини » Суспільство     11.01.2020 - 11:18
Гончарук розповів про хід розслідування катастрофи українського літака
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Українські експерти продовжують роботу на місці катастрофи літака

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував визнання Іраном провини в аварії українського літака під Тегераном 8 січня, а також розповів про хід розслідування. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, визнання провини - важливий крок у процесі розслідування. Українські експерти продовжують роботу на місці трагедії з метою детального розслідування причин і остаточного встановлення істини. Також українські фахівці продовжують пошук речових доказів, пов'язаних з трагедією. Вони вже спільно з Організацією цивільної авіації Ірану оглянули чорні ящики і місце зберігання частини фрагментів літака.

Крім того, була здійснена розкладка фрагментів літака з метою встановлення повноти знайдених частин Boeing-737-800. Зібрано ДНК-зразки родичів загиблих в авіакатастрофі. Сьогодні вранці електронну ДНК формулу направили українським експертам, які працюють на місці трагедії в Тегерані.

Нагадаємо, генштаб збройних сил Ірану заявив, що український пасажирський літак Boeing в Тегерані був випадково збитий в результаті "людської помилки".

У заяві генерального штабу йдеться, що літак був збитий в умовах підвищеної бойової готовності у зв'язку з очікуванням можливого ракетного удару з боку США після атаки на іракські авіабази. Також йдеться про те, що український літак пролітав поруч з важливим військовим об'єктом".

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Новини України Олексій Гончарук
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