Гончарук рассказал детали встречи с Ермаком

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с Андреем Ермаком, руководителем Офиса президента, обсуждал рабочие вопросы. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на встрече с Ермаком не поднимались темы, которые он мог бы комментировать отдельно.

"Я каждый день с кем-то встречаюсь и разговариваю. В этой встрече не было ничего особенного. Мы просто обменялись мнениями относительно того, что происходит, обсудили рабочие вопросы", - заявил Гончарук.

Отметим, вчера стало известно о встрече Гончарука с Ермаком в киевском ресторане "Сутра".

Напомним, Гончарук заявил, что еще не писал заявление об отставке с должности премьер-министра. Он также анонсировал консультации по данному вопросу с президентом Владимиром Зеленским и парламентом.

Кроме того, Гончарук отметил, что Кабинет министров ожидает серьезное усиление.

"Я давно заявлял, что мы думаем над серьезным усилением правительства. Это командное решение, которое зависит от президента, позиций коллег в парламенте, каким будет окончательное решение", - добавил он.