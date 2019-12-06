Гончарук рассчитывает на смену руководства УЗ до конца года

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает на смену руководства "Укрзализныци" до конца 2019 года. Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Гончарук отметил, что неоднократно публично выражал свою позицию о состоянии дел в "Укрзализныце".

"Нам нужно учитывать, что в УЗ есть наблюдательный совет, который напрямую влияет на менеджмент. Мы как правительство обратились в набсовет, чтобы они пересмотрели эффективность деятельности менеджмента и приняли кадровые решения. Мы настаиваем, чтобы коррупция в "Укрзализныце" была прекращена немедленно. Я жду, что уже до конца этого года ситуация в этой компании серьезно изменится", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов попросил набсовет собраться на следующей неделе и рассмотреть вопрос его увольнения.

Отметим, Гончарук анонсировал увольнения в руководстве "Укрзализныци" еще в середине ноября. Заявление было сделано на фоне протестов возле Офиса президента, на которых профсоюзы железнодорожников требовали уволить Евгения Кравцова, а также не допустить приватизацию компании и ее разделения на трех операторов.