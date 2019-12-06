Гончарук про роботу з Аваковим: у нас є спільний план

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

План роботи з Аваковим погоджено з урядом

У нинішнього уряду щодо міністра внутрішніх справ Арсена Авакова є спільний план роботи. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, в Кабінеті міністрів прем'єр не керує окремими міністерствами або органами.

"З Арсеном Аваковим у мене робочі відносини. У нас є спільний план, який погоджено в цілому урядом", - зазначив Гончарук.

Він також підкреслив, що в координації з МВС України готується кілька нових проектів.

"Тому я розглядаю співпрацю з міністром Аваковим через призму конкретних справ і проектів. Там, де у нас цілі збігаються, ми співпрацюємо", - додав Гончарук.

Нагадаємо, в жовтні в ході прес-марафону президент України Володимир Зеленський назвав умову звільнення Авакова, а також зазначив, що він на випробувальному терміні.

"З приводу Авакова. Я нічого йому не винен. Є випробувальний термін. Ми хочемо побачити нові обличчя в МВС", - заявив президент і зазначив, що звільнить його, якщо МВС не досягне значних результатів.

Відзначимо, в кінці жовтня Аваков заявив, що не збирається йти у відставку через справу про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк.