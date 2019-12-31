Гончарук підбив підсумки роботи уряду

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Прем'єр зазначив, що уряд пряцює над тим, щоби люди відчули зміни вже зараз

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підбив підсумки роботи Кабінету міністрів за 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гончарука у Facebook

Він зазначив, що уряд працював і працює над тим, щоби люди відчули зміни не через 3-5 років, а вже зараз.

"Ми ухвалили рішення, що дозволяє знизити суму в платіжках за тепло до 30%. До ініціативи долучилися вже понад 20 міст. Провели процедуру анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" за європейськими правилами. Підписали договір щодо транзиту газу на п'ять років з можливістю пролонгації. "Нафтогаз України" отримав від "Газпрому" 2,9 млрд доларів компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу", - зазначив прем'єр.

Крім того, він нагадав, що члени уряду:

ухвалили програму медгарантій, що гарантуватиме людям безкоштовну допомогу при пологах, лікуванні інсульту, інфаркту тощо, та передбачили на це 72 млрд гривень;

удвічі збільшили фінансування урядової програми "Доступні ліки", додавши до пакета інсулін - загалом це 3,3 млрд гривень у 2020 році;

відкрили 45 навчально-практичних центрів з новим обладнанням та технікою для учнів;

виділили окремий бюджет на програму "Спроможна школа для кращих результатів";

передбачили в держбюджеті доплату молодим вчителям у 2020 році - кожний вчитель зі стажем до 10 років отримає 21 тис. гривень;

підписали меморандум із мобільними операторами, щоб українці мали якісний та доступний інтернет. Особливо, в сільській місцевості.

Також Гончарук зазначив, що нелегальний бізнес завдає Україні серйозних збитків і за один день вдалося закрили понад 5,3 тис. гральних закладів по всій території країни.

Щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом він зазначив, що програми МВФ в Україні - це сигнал інвесторам, що тут працює зрозумілий та відповідальний уряд, який виконує те, що декларує. Відтак - це надходження інвестицій, створення нових робочих місць, зростання економіки.