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Гончарук підтримав ліквідацію ДАБІ, - нардеп

Новини » Політика     17.01.2020 - 15:08
Гончарук підтримав ліквідацію ДАБІ, - нардеп
Фото: атрибутика ДАБІ (dabi.gov.ua)

Прем'єр-міністр підтримав ініціативу депутатів ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підтримав ініціативу низки народних депутатів, а також представників будівельного ринку та експертів про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції. Про це на своїй сторінці в Facebook за підсумками зустрічі з главою уряду написав народний депутат від "Слуги народу", член Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Іван Юнаков, передає РБК-Україна.

"Сьогодні на зустрічі прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з представниками найбільших будівельних компаній України нарешті була підтримана наша ініціатива з ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції! Ліквідація ДАБІ є радикальним, рішучим і абсолютно правильним рішенням. Впевнений в тому, що це не чергові розмови. Корумповану ДАБІ треба ліквідувати, а не реформувати!", - написав Юнаков.

За його словами, останні 9 років в країні діяли схеми в будівельній галузі, які "викачували" гроші з кишень бізнесу і громадян.

"Схеми встояли при істотних змінах у державі. Трохи пізніше я дам детальну інформацію про те, яким корупційним гніздом була ДАБІ. Я солідарний з тими представниками галузі, які відкрито заявили про це на зустрічі", - додав він.

Нагадаємо, раніше Кабмін скасував результати конкурсу на посаду голови ДАБІ і оголосив новий конкурс.

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Новини України ГАСИОлексій Гончарук
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