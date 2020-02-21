Гончарук о панике из-за коронавируса: часть информационной войны

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук считает, что "раскачивание" паники продолжится

Паника вокруг коронавируса в Украине связана, в том числе, и с информационной войной. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гончарука, паника относительно коронавируса продолжит "раскачиваться", а ситуация с протестами против размещения эвакуированных из Уханя является частью информационной войны.

"Те события, которые вчера происходили, по моему мнению, являются следствием, в том числе, и информационной войны, продолжающейся против нашей страны как изнутри, так и извне. Я предполагаю, что провокации продолжатся. Думаю, что информационное поле будут продолжать раскачиваться, чтобы создать панику, чтобы сломить населения, посеять среди нас недоверие и раздор", - заявил он.

Напомним, вчера в поселке Новые Санжары Полтавской области местные жители протестовали против размещения в медицинском учреждении эвакуированных из Уханя. Протестующие устраивали столкновения с правоохранителями и блокировали дорогу к медицинскому центру.

Также РБК-Украина писало, что во время протеста в Новых Санжарах пострадали 9 правоохранителей и один гражданский. Во время прибытия колонны автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами местные жители начали забрасывать их и правоохранителей камнями.