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Гончарук про паніку через коронавірус: частина інформаційної війни

Новини » Політика     21.02.2020 - 11:01
Гончарук про паніку через коронавірус: частина інформаційної війни
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук вважає, що "розгойдування" паніки продовжиться

Паніка довкола коронавірусу в Україні пов'язана, зокрема, й з інформаційною війною. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гончарука, паніка щодо коронавірусу продовжить "розгойдуватися", а ситуація з протестами проти розміщення евакуйованих з Уханя є частиною інформаційної війни.

"Ті події, які вчора відбувалися, на мою думку, є наслідком в тому числі й інформаційної війни, яка продовжується проти нашої країни як з середини, так і ззовні. Я передбачаю, що провокації продовжаться. Думаю, що інформаційне поле будуть продовжувати розгойдуватися, щоб створити паніку, щоб зневірити населення, посіяти серед нас недовіру і розбрат", - заявив він.

Нагадаємо, вчора у селищі Нові Санжари Полтавської області місцеві жителі протестували проти розміщення в медичному закладі евакуйованих з Уханя. Протестувальники влаштовували сутички з правоохоронцями та блокували дорогу до медичного центру.

Також РБК-Україна писало, що під час протесту в Нових Санжарах постраждали 9 правоохоронців та один цивільний. Під час прибуття колони автобусів з евакуйованими з Уханя українцями місцеві жителі почали закидати їх та правоохоронців камінням.

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Новини України вирусОлексій Гончарук
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