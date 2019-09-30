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Гончарук обвинил менеджмент "Укрзализныци" в коррупции

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По словам премьера, железнодорожная дорога в плохом состоянии, а локомотивы почти каждый день горят

Кабинет министров Украины даст оценку ситуации на "Укрзализныци". Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, железная дорога в плохом состоянии, а локомотивы почти каждый день горят.

"Есть определенные вопросы к состоянию инфраструктуры. Железная дорога в крайне плохом состоянии. Очень изношена. У нас почти каждый день горит какой-то локомотив. Я не буду сейчас описывать масштабы трагедии. Мы разбираемся детально, но состояние ее плохое на самом деле. Это в том числе и из-за тотальной коррупции. За то, что отдельные группы влияния зарабатывают на тендерах. Отдельные группы влияния в ручном режиме отправляют куда-локомотивы в своих интересах. Мы изучаем вопрос с качеством работы этого менеджмента. В ближайшее время дадим оценку", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в течение следующих пяти лет экономика Украины может вырасти на 40%. Он отметил, что для этого необходимо привлечь около 50 млрд долларов инвестиций.

Кроме того, председатель правительства Алексей Гончарук заявил, что от легализации игорного бизнеса Украина может получить свыше 2 млрд гривен. Однако он отметил, что сумма будет зависеть от того, какой закон будет принят Верховной радой.

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