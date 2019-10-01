ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гончарук обговорив з прем'єром Естонії план реформ для України

Новини » Політика    01.10.2019 - 21:09
Гончарук обговорив з прем'єром Естонії план реформ для України
Фото: Юрі Ратас (European Union 2017 - European Parliament)

Естонія готова ділітися досвідом з побудови цифрового суспільства

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас в телефонній розмові з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком обговорив "вражаючий план реформ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Юрі Ратаса.

Зазначається, що Естонія підтримує територіальну цілісность України і готова допомогти побудувати цифрове суспільство.

"Поговорив телефоном з прем'єр-міністром Гончаруком, щоб обговорити його вражаючий план реформ для України, підтвердити підтримку Естонії територіальній цілісності України і готовність ділитися своїм досвідом, зокрема з побудови цифрового суспільства. Україна рухається швидко, важливо не втрачати терпіння", - написав естонський прем'єр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що протягом наступних п'яти років економіка України може зрости на 40%. Він зазначив, що для цього необхідно залучити близько 50 млрд доларів інвестицій.

Крім того, голова уряду Олексій Гончарук заявив, що від легалізації грального бізнесу Україна може отримати понад 2 млрд гривень. Однак він зазначив, що сума буде залежати від того, який закон буде прийнятий Верховною радою.

Зеленський заперечує контакти з Джуліані Зеленський: виборів на Донбасі не буде без контролю кордону з РФ
Новини України Володимир ЗеленськийЭстония
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся