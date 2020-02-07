Гончарук: программа дешевых кредитов и новые платежки за газ результат “командной работы”

Благодаря командной работе парламента, правительства и президента удалось в рекордно короткие сроки снизить платежки, запустить программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого бизнеса и подготовиться к реализации закона про землю. Об этом заявил 7 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает РБК-Украина.

"Впервые в истории Украины парламент, правительство и президент работают единой командой. Все эти важные, крутые вещи, которые мы сейчас с вами делаем, прибегают, потому что мы едины. Мы снизили платежку этой зимой. Вы приняли закон об анбандлинге “Нафтогаза”: это позволило нам завершить переговоры с европейцами и россиянами и привело к тому, что цена на газ абсолютно ниже, чем могла бы быть. Вы приняли закон, который позволил нам создать программу доступного кредитования "5 -7 -9%". Это уже позволяет многим людям получить доступный ресурс для начала своего предпринимательского дела", - заявил премьер-министр.

Гончарук также прокомментировал закон о земле, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады, и выразил готовность правительства сделать все необходимое для его качественной реализации. В частности, он сообщил о внедрении правительством инноваций в работе государственного земельного кадастра.

"Сейчас вы перешли к важному, возможно, важнейшего с начала работы парламента закона о рынке земли. Это означает, что Украина посылает всему миру сигнал, что мы готовы работать по цивилизованным правилам. Мы сделаем все, чтобы тот закон, который вы примете, был реализован наилучшим образом. С 1 февраля в земельном кадастре заработала система автоматического анализа документов. Алгоритм анализирует, соответствуют или не соответствуют документы процедуре. Это не позволит чиновникам вмешиваться в процесс", - добавил Гончарук.

Премьер-министр отметил, что сейчас в парламенте много разногласий относительно закона о рынке земли и продолжается дискуссия. Впрочем, это не должно стать причиной конфликтов, ведь все - правительство, депутаты, президент - выполняют одно задание и работают в интересах Украины.

"Конечно, о деталях можно дискутировать. Мы с восхищением наблюдаем за тем, как развивается дискуссия в парламенте. Но я хочу донести один месседж - пока мы скоординированы, пока мы едины, у нас все получится", - резюмировал Гончарук.

Как писало РБК-Украина, ранее Гончарук разъяснил, смогут ли украинцы получать субсидии после продажи земли. По его словам, выплата субсидий является гарантированным правом людей и будет зависеть от суммы, которую граждане получат за пай.