Гончарук назвал дату приезда миссии МВФ

Приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев ожидается 10 сентября. Об это 30 августа сказал журналистам премьер-министр Алексей Гончарук, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Гончарук отметил, что миссия будет работать в Киеве с 10 по 24 сентября.

Как сообщало РБК-Украина, 29 августа Верховная рада назначила новым премьер-министром Украины Алексея Гончарука, а также состав Кабинета министров.

Выступая с трибуны парламента перед своим назначением, Гончарук заявил, что Украине нужна нова программ с МВФ на 3-4 года. По его словам, основой для улучшения инвестиционного имиджа Украины должно стать сотрудничество с международными организациями.

Напомним, ранее заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5-10 млрд долларов.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном в Торонто заявил, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.