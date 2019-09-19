Гончарук назвав дату початку продажу землі

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Ринок землі введуть через рік

Кабінет міністрів пропонує дозволити куплю-продаж землі з 1 жовтня 2020 року. Про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук на нараді з аграріями, передає кореспондент РБК-Україна.

Гончарук повідомив, що протягом року повинна бути виконана величезна робота. Зокрема, необхідно прописати всі механізми купівлі-продажу землі.

"Та модель, яку ми пропонуємо, передбачає відкриття ринку землі з 1 жовтня наступного року", - сказав він.

За словами прем'єра, у законодавстві буде прописана норма про першочергове право купівлі землі нинішніми орендарями.

Гончарук також підтвердив намір ввести заборону на купівлю землі іноземцями.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський виступає проти дозволу купівлі землі іноземцями. Як заявив 19 вересня Зеленський, "страшилки про китайців, про арабів або про інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами, це маячня".

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, пропозиція президента Володимира Зеленського скасувати мораторій на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення підтримують 31,0% українців. Проти ринку землі виступають 49,1% респондентів.