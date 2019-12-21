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Гончарук надеется на снижение цены газа для населения

Новости » Экономика     21.12.2019 - 00:41
Гончарук надеется на снижение цены газа для населения
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина / Виталий Носач)

Премьер отметил, что цены сейчас уже ниже прошлогодних

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ожидает, что цены на газ для населения могут быть меньше и надеется на благоприятное завершение переговоров по транзиту газа. Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу, 20 декабря.

Премьер заявил, что сейчас цены на газ для потребителей максимальны. По мнению Гончарука, эта цифра может быть меньше и это зависит от переговоров по транзиту газа.

"Думаю, что на следующей неделе, а возможно, уже и на этой будут первые новости... И мы получим существенный прогресс... Цена уже сейчас меньше, чем в прошлом году, если вы посмотрите на платёжку. И будет ещё меньше, если у нас получится преодолеть кризис, связанный с прекращением контракта", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что Украине необходим этот транзит, поскольку это позволит значительно снизить цену газа для потребителей.

"Я очень оптимистично настроен относительно перспектив подписания и этого контракта, и снижения цены", - сказал Гончарук.

Напомним, как заявил заявил вице-премьер-министр России Дмитрий Козак во время газовых переговоров, Украина и Российская Федерация подпишут новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Однако представитель России не уточнил предполагаемые объемы транзита.

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