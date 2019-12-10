Гончарук не исключает новую "газовую войну" с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключает, что переговоры о транзите газа с Россией будут идти на фоне новой "газовой войны". Об этом он сообщил в Facebook по итогам вчерашней нормандской встречи в Париже.

Гончарук отметил, что Украина добилась выведения вопросов транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе.

"Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно просто, возможно - с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а Северный поток-2 не достроен", - подчеркнул он.

Премьер добавил, что Украине нужен долгосрочный контракт, долги списаны не будут, а российская сторона может погасить их прямыми поставками газа.

Напомним, вчера после нормандской встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность подписать транзитный контракт с Россией стала большей.

"Я уверен, что у нас больше шансов его подписать с лучшими условиями, чем до этого обсуждали наши представители... Здесь уже я вижу, что уже не говорится о контракте на один год", - сказал Зеленский.

Кроме того, исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко подчеркнул, что стороны в Париже договорились дальше договариваться о транзите газа.