Гончарук анонсировал увольнения в руководстве "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины в ближайшее время примет ряд кадровых решений в руководстве "Укрзализныци". Об этом он заявил в эфире программы "Сніданок з 1+1".

По его словам, реакция правительства на протесты против коррупции в "Укрзализныце" будет простой.

"Люди протестовали против коррупции, на плакатах были перечеркнуты отдельные руководители "Укрзализныци"… Мы по этому поводу будем принимать кадровые решения в ближайшее время. Работать так, как они сейчас работают, - невозможно", - подчеркнул Гончарук.

Отметим, вчера возле Офиса президента в Киеве профсоюзы железнодорожников устроили митинг. Они, в частности, требовали уволить Евгения Кравцова с должности руководителя "Укрзализныци", а также не допустить приватизацию компании и ее разделения на трех операторов. Кроме того, железнодорожники выступили против новых законопроектов "О железнодорожном транспорте" и требовали снизить налог на землю для компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин на заседании правительства 15 ноября назначит нового главу "Укравтодора".