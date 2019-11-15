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Гончарук анонсував звільнення в керівництві "Укрзалізниці"

Новини » Політика     15.11.2019 - 10:32
Гончарук анонсував звільнення в керівництві "Укрзалізниці"
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук відреагував на протести працівників "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів України найближчим часом ухвалить низку кадрових рішень у керівництві "Укрзалізниці". Про це він заявив в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

За його словами, реакція уряду на протести проти корупції в "Укрзалізниці" буде простою.

"Люди протестували проти корупції, на плакатах були перекреслені окремі керівники "Укрзалізниці"... Ми з цього приводу будемо приймати кадрові рішення найближчим часом. Працювати так, як вони зараз працюють, - неможливо", - підкреслив Гончарук.

Відзначимо, вчора біля Офісу президента у Києві профспілки залізничників влаштували мітинг. Вони, зокрема, вимагали звільнити Євгена Кравцова з посади керівника "Укрзалізниці", а також не допустити приватизацію компанії та її розподілу на трьох операторів. Крім того, залізничники виступили проти нових законопроектів "Про залізничний транспорт" і вимагали знизити податок на землю для компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін на засіданні уряду 15 листопада призначить нового главу "Укравтодору".

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниУкрзалізницяОлексій Гончарук
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