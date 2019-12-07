Гончарук анонсував оновлення угоди про Асоціацію ЄС

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

За словами Гончарука, Україну, зокрема, цікавить "промисловий безвіз"

Кабінет міністрів не має жодного сумніву, що європейський вектор України є правильним вибором, і вона буде продовжувати рухатися в цьому напрямку. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук після зустрічі з головою комітету у закордонних справах Європарламенту Девідом Макалістером, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, одне з завдань, яке стоїть перед українським урядом - оновлення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яке має відбутися в 2021 році.

"Ми вивчаємо всі пункти цієї угоди для того, щоб разом з нашими колегами зробити її максимально ефективною, зручною і успішною для обох сторін. Для України, безумовно, євроінтеграція є доконаним вибором, і він підтверджує свою ефективність", - наголосив Гончарук.

За його словами, Україну зокрема, цікавить "промисловий безвіз" – ACAA agreement – "домовленості, які дозволять нашому бізнесу вільно торгувати з європейськими колегами".

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни до плану реалізації Угоди про асоціацію з Європейським союзом.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України зробив публічними дані системи моніторингу виконання Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Онлайн-система була розроблена кілька років тому, але залишалася закритою.