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Гончаренко и Южанина требуют отмены скандального проекта Гетманцева "о налоговом терроре"

Новости » Экономика     20.01.2020 - 13:05
Гончаренко и Южанина требуют отмены скандального проекта Гетманцева "о налоговом терроре"
Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)

Парламентарии обосновывают постановление об отмене нарушениями в процедуре принятия законопроекта №1210

В пятницу, 17 января, в парламенте было зарегистрировано постановление об отмене решения Верховной Рады о принятии во втором чтении и в целом законопроекта №1210, более известного как "законопроект о налоговом терроре". Авторы законопроекта - Алексей Гончаренко, Нина Южанина и София Федина - обосновывают его нарушениями в процедуре принятия законопроекта, сообщает РБК-Украина.

Напомним, в четверг, 16 января, парламент принял законопроект №1210, которым предусмотрено серьезное ужесточение налогового режима в Украине.

Наиболее активным при рассмотрении законопроекта был депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который настаивал на голосовании почти всех правок своего авторства.

Также Гончаренко отмечал, что у нардепов не было времени достаточно ознакомиться с текстом правок к законопроекту.

В принятой версии законопроекта резко (по многим позициям – в 4 раза) повышены налоговые штрафы для бизнеса. Серьезно расширяются права налоговых инспекторов и одновременно снижается их ответственность за незаконно насчитанные налоговые платежи и штрафы.

Налоговики получат право "корректировать" финансовый результат предприятия для повышения налоговых платежей, увеличивать налоговые платежи экспортеров – за счет т.н. "правила деловой цели", что может существенно ударить по украинскому экспорту, в т.ч. в страны Евросоюза.

Законопроект может резко ударить по ІТ-сектору, поскольку вводится норма о доначислении 18% налога с прибыли ІТ-компаний за рубежом.

Пострадают и многие предприятия восточной Украины – т.к. резко повышается рента на добычу железной руды и газа. Что может создать серьезные проблемы для всего металлургического сектора страны, сделать украинскую металлургическую продукцию неконкурентоспособной – по сравнению с российской и другой иностранной металлопродукцией.

В целом, по подсчетам экономистов, законопроект №1210 может стоить Украине около 1% ВВП страны, т.е. примерно 36-37 млрд. грн.

Категорически против данного законопроекта ранее выступали все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины – в т.ч. Европейская Бизнес-Ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие.

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