У Гомельський медцентр привезли опромінених на ЧАЕС російських військових, - Єрмак

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що в Гомельський медичний центр Білорусі привезли опромінених на Чорнобильській АЕС російських військових. Вони місяць провели в окопах в радіаційних плямах забороненої зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу офісу президента Андрія Єрмака .

"Відправляти на місяць солдатів воювати в окопи в радіаційних плямах Чорнобиля... не забирати трупи воїнів, що лежать в полях України з награбованим майном українців в кишенях", - написав Єрмак у своєму Telegram.

Глава ОП назвав таке ставлення російського керівництва до своїх військових "клінікою", яка не піддається лікуванню.

"А ми переможемо і будемо жити в європейській Україні", - резюмував Єрмак.