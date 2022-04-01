ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Гомельський медцентр привезли опромінених на ЧАЕС російських військових, - Єрмак

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 21:16
У Гомельський медцентр привезли опромінених на ЧАЕС російських військових, - Єрмак Фото: у Гомельському медцентрі знаходяться опромінені на ЧАЕС російські військові (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що в Гомельський медичний центр Білорусі привезли опромінених на Чорнобильській АЕС російських військових. Вони місяць провели в окопах в радіаційних плямах забороненої зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу офісу президента Андрія Єрмака.

"Відправляти на місяць солдатів воювати в окопи в радіаційних плямах Чорнобиля... не забирати трупи воїнів, що лежать в полях України з награбованим майном українців в кишенях", - написав Єрмак у своєму Telegram.

Глава ОП назвав таке ставлення російського керівництва до своїх військових "клінікою", яка не піддається лікуванню.

"А ми переможемо і будемо жити в європейській Україні", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, 31 березня стало відомо про те, що російські окупанти покинуть ЧАЕС.

Відзначимо, після відходу окупантів з території ЧАЕС, в приміщення, де вони знаходилися, поки заборонили заходити.

Війна Росії проти України триває 37-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь ЧАЕС Війна Росії проти України
NEWS
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою