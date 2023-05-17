У Гомелі білоруських резервістів вчать користуватись радянськими зенітками та мінометами

У білоруському Гомелі 100 резервістів проходять військові навчання. У майбутньому військовими планують комплектувати органи управління територіальної оборони та військових частин територіальних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

"Зазначимо, що основу озброєння територіальних військ РБ складають застарілі зразки, які вже не використовуються у ЗС РБ", - сказано в повідомленні.

Також білорусів вчать користуватись автоматами Калашникова та ЗПУ-4 - радянській 14,5-мм зенітній установці зчетверених кулеметів КПВ. Вона призначена для ураження цілей на висоті до 1500 метрів.

З білоруськими резервістами проводять заняття з інженерної, вогневої та медичної підготовки, а також з РХБ захисту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що війська протиповітряної оборони Білорусі перевели у підвищений ступінь бойової готовності. Однак про посилене несення бойового чергування повідомлялося ще кілька місяців тому.

Також раніше ми писали, що у Міноборони Білорусі заявили, що деякі танкові взводи їх армії під час перевірки боєготовності виконують так зване "завдання щодо посилення держкордону". Також в РБ вирішили знову продовжити військові навчання.

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