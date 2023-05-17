В Гомеле белорусских резервистов учат пользоваться советскими зенитками и минометами

В белорусском Гомеле 100 резервистов проходят военные учения. В будущем военными планируется комплектовать органы управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
С белорусскими резервистами проводят занятия по инженерной, огневой и медицинской подготовке, а также по РХБ защиты.
Кроме этого их учат осваивать вооружение:
Также белорусов учат пользоваться автоматами Калашникова и ЗПУ-4 – советской 14,5-мм зенитной установке счетверенных пулеметов КПВ. Она предназначена для поражения целей на высоте до 1500 метров.
"Отметим, что основу вооружения территориальных войск РБ составляют устаревшие образцы, которые уже не используются в ВС РБ", - говорится в сообщении.
Ранее РБК-Украина сообщало, что войска противовоздушной обороны Белоруссии перевели в повышенную степень боевой готовности. Однако об усиленном несении боевого дежурства сообщалось еще несколько месяцев назад.
Также ранее мы писали, что в Минобороны Белоруссии заявили, что некоторые танковые взводы их армии во время проверки боеготовности выполняют так называемую "задачу по усилению госграницы". Также в РБ решили снова продолжить военные учения.
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