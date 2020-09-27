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В Гомеле митингующих разгоняют газом и светошумовыми гранатами

Гомель, Воскресенье 27 сентября 2020 16:08
В Гомеле митингующих разгоняют газом и светошумовыми гранатами
Фото: протестующие в Гомеле (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Гомеле силовики применили в отношении протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Это произошло тогда, когда колонна митингующих подошла к силовикам.

Об этом сообщает белорусский портал Onliner BY.

После применения газа и гранат начались жесткие задержания.

Как пишет российское агентство "ТАСС" в милиции Гомеля подтвердили применение спецсредств для разгона протестующих.

Напомним, сегодня в Беларуси проходит так называемая "народная инаугурация" оппозиционного лидера Светланы Тихановской. В городах Беларуси проходят массовые акции протеста против режима нелегитимного президента Александра Лукашенко.

В Минске и других городах Беларуси уже начались задержания, правозащитники установили личность не менее 15 задержанных.

Кроме того, на фоне акций протеста в Минске наблюдаются проблемы в работе интернета, мобильный оператор "А1" объяснил причины перебоев в сети.

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