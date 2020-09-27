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У Гомелі мітингувальників розганяють газом та світлошумовими гранатами

Гомель, Неділя 27 вересня 2020 16:08
У Гомелі мітингувальників розганяють газом та світлошумовими гранатами
Фото: протестувальники у Гомелі (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

У Гомелі силовики застосували щодо протестувальників сльозогінний газ та світлошумові гранати. Це сталося тоді, коли колона мітингувальників наблизилася до силовиків.

Про це повідомляє білоруський портал Onliner BY.

Після застосування газу та гранат почалися жорсткі затримання.

Як пише російське агентство "ТАСС" в міліції Гомеля підтвердили застосування спецзасобів для розгону протестувальників.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі проходить так звана "народна інавгурація" опозиційної лідерки Світлани Тіхановської. У містах Білорусі проходять масові акції протесту проти режиму нелегітимного президента Олександра Лукашенка.

У Мінську та інших містах Білорусі вже почалися затримання, правозахисники встановили особу щонайменше 15 затриманих.

Крім того, на тлі акцій протесту у Мінську спостерігаються проблеми в роботі інтернету, мобільний оператор "А1" пояснив причини перебоїв в мережі.

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