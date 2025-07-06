"Голубів не можна стріляти - треба заводити яструбів": орнітолог про міських птахів

Раніше РБК-Україна писало, що до українських міст активно переселяється новий вид голуба - припутень. Через хімізацію сільського господарства та полювання птах залишає поля й оселяється у міських парках. Орнітолог Олександр Пономаренко також розповів, що популяції сизого голуба та садової горлиці залишаються стабільними.

Також ми розповідали, як правильно підгодовувати міських птахів і які види нині найчастіше зустрічаються в українських містах. Орнітолог пояснив, що хліб шкідливий для качок і лебедів, але не для голубів, і порадив використовувати спеціальний корм.

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