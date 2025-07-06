"Голубей нельзя стрелять - надо заводить ястребов": орнитолог о городских птицах

Ранее РБК-Украина писало, что в украинские города активно переселяется новый вид голубя - припутень. Из-за химизации сельского хозяйства и охоты птица покидает поля и поселяется в городских парках. Орнитолог Александр Пономаренко также рассказал, что популяции сизого голубя и садовой горлицы остаются стабильными.

Также мы рассказывали, как правильно подкармливать городских птиц и какие виды сейчас чаще всего встречаются в украинских городах. Орнитолог объяснил, что хлеб вреден для уток и лебедей, но не для голубей, и посоветовал использовать специальный корм.

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