"Голубей нельзя стрелять - надо заводить ястребов": орнитолог о городских птицах

В городах Украины обитает несколько видов голубей, и популяции большинства из них чувствуют себя хорошо. Однако сизые голуби, которые являются самыми массовыми, время от времени страдают от инфекций - из-за отсутствия естественного регулятора, хищных птиц.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник природного заповедника "Днепровско-Орельский", доцент Днепровского национального университета им. Олеся Гончара Александр Пономаренко.
По словам ученого, отстрел голубей как способ контроля популяции - неэффективен и неприемлем. Зато города могут создавать условия для жизни хищников - в частности, большого ястреба. Он вполне способен регулировать количество сизых голубей.
"В города заходят сапсаны, которые охотятся на голубей и горлиц. Но если создать условия для гнездования ястреба, то он бы постоянно контролировал численность голубя естественным способом", - пояснил Пономаренко.
Ранее РБК-Украина писало, что в украинские города активно переселяется новый вид голубя - припутень. Из-за химизации сельского хозяйства и охоты птица покидает поля и поселяется в городских парках. Орнитолог Александр Пономаренко также рассказал, что популяции сизого голубя и садовой горлицы остаются стабильными.
Также мы рассказывали, как правильно подкармливать городских птиц и какие виды сейчас чаще всего встречаются в украинских городах. Орнитолог объяснил, что хлеб вреден для уток и лебедей, но не для голубей, и посоветовал использовать специальный корм.
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