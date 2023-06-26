Голову Тернопільської облради затримали на хабарі

"Голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ВЦА викрили на одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера", - йдеться в повідомленні.

Фото: НАБУ і САП затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови ВЦА (t.me/nab_ukraine)

Що кажуть в САП

За даними слідства, затримані просили місцевого бізнесмена і волонтера надати грошові за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради та здійснення оплати за заборгованістю департаменту капітального будівництва Тернопільської обласної військової адміністрації перед ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році.

"Такі неправомірні дії чиновників вчинялись попри те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав силам оборони України", - зазначили в САП.

Так, голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації затримали "на гарячому" одразу після одержання ними коштів.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання затриманим запобіжних заходів. Досудове розслідування за вказаними фактами розпочато за заявою громадянина, у якого посадовці вимагали неправомірну вигоду. Слідство триває.

НАБУ підтвердило затримання чиновників

За даними НАБУ, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тисяч грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали "на гарячому".

Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили схему вимагання грошей з експортерів зерна за кордон на мільйони доларів.

Також ми писали, що в Одеській області на хабарі викрили заступника командира військової частини.

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