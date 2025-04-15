Голову Сумської ОВА Артюха знімають з посади після обстрілу: що відомо

Голову Сумської ОВА Володимира Артюха звільнять з посади, уряд вже погодив рішення. Це сталося після смертоносного ракетного удару РФ по Сумах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у парламенті Тараса Мельничука в Telegram.
Як зазначив Мельничук, Кабінет міністрів погодив звільнення Володимира Артюха з посади начальника Сумської обласної військової адміністрації.
Уряд також погодив призначення Олега Григорова на посаду голови Сумської ОВА. Очікуються укази президента Володимира Зеленського щодо звільнення Артюха та призначення Григорова.
Олег Григоров - генерал поліції третього рангу. Раніше він був заступником начальника Головного управління Національної поліції Сумської області, а після обіймав посаду заступника начальника ГУ НП у Запорізькій області
У січні 2021 року Григоров перейшов на посаду начальника Головного управління Національної поліції Луганської області.
Варто додати, що про призначення Григорова на посаду голови Сумської ОВА місцеві ЗМІ повідомляли ще у лютому 2025 року. У мережі писали, що Володимир Артюх подав заяву про звільнення.
При цьому ЗМІ відзначили, що Григоров на початку року подав декларацію до НАЗК з приводу переходу на іншу посаду.
Нагадаємо, у Вербну неділю, 13 квітня, російські війська завдали ракетного удару по центру міста Суми. Ворог випустив дві балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької та Курської областей.
Як зазначала місцева влада, РФ атакувала Суми ракетою з касетними боєприпасами, ворожа ракета вибухнула у повітрі.
У момент атаки у центрі міста перебувало багато людей. Внаслідок атаки загинули понад 30 осіб. Найбільше жертв було у тролейбусі, які проїжджав поблизу місця атаки.
Станом на 15 квітня Сумська міська рада повідомила, що кількість постраждалих зросла до 125 осіб, десятки поранених перебувають у лікарнях, зокрема діти. Більше про наслідки ракетного удару РФ по місту Суми - у матеріалі РБК-Україна.
Мер сусіднього Конотопа Артем Семеніхін звинуватив голову Сумської ОВА Володимира Артюха в тому, що той організував нагородження військових 117 бригади Територіальної оборони ЗСУ у центрі Сум.
Останній стверджує, що не був ініціатором заходу із нагородження.
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