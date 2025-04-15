Голову Сумської ОВА Артюха знімають з посади після обстрілу: що відомо

Ракетний удар РФ по Сумах

Нагадаємо, у Вербну неділю, 13 квітня, російські війська завдали ракетного удару по центру міста Суми. Ворог випустив дві балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької та Курської областей.

Як зазначала місцева влада, РФ атакувала Суми ракетою з касетними боєприпасами, ворожа ракета вибухнула у повітрі.

У момент атаки у центрі міста перебувало багато людей. Внаслідок атаки загинули понад 30 осіб. Найбільше жертв було у тролейбусі, які проїжджав поблизу місця атаки.

Станом на 15 квітня Сумська міська рада повідомила, що кількість постраждалих зросла до 125 осіб, десятки поранених перебувають у лікарнях, зокрема діти. Більше про наслідки ракетного удару РФ по місту Суми - у матеріалі РБК-Україна.

Мер сусіднього Конотопа Артем Семеніхін звинуватив голову Сумської ОВА Володимира Артюха в тому, що той організував нагородження військових 117 бригади Територіальної оборони ЗСУ у центрі Сум.

Останній стверджує, що не був ініціатором заходу із нагородження.

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