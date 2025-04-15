Главу Сумской ОВА Артюха снимают с должности после обстрела: что известно

Ракетный удар РФ по Сумам

Напомним, в Вербное воскресенье, 13 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по центру города Сумы. Враг выпустил две баллистические ракеты типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Курской областей.

Как отмечали местные власти, РФ атаковала Сумы ракетой с кассетными боеприпасами, вражеская ракета взорвалась в воздухе.

В момент атаки в центре города находилось много людей. В результате атаки погибли более 30 человек. Больше всего жертв было в троллейбусе, который проезжал вблизи места атаки.

По состоянию на 15 апреля Сумской городской совет сообщил, что количество пострадавших возросло до 125 человек, десятки раненых находятся в больницах, в том числе дети. Больше о последствиях ракетного удара РФ по городу Сумы - в материале РБК-Украина.

Мэр соседнего Конотопа Артем Семенихин обвинил главу Сумской ОВА Владимира Артюха в том, что тот организовал награждение военных 117 бригады Территориальной обороны ВСУ в центре Сум.

Последний утверждает, что не был инициатором мероприятия по награждению.

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