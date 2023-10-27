ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Голову НСЗУ викрили у службовій недбалості з мільйонними збитками

П'ятниця 27 жовтня 2023 13:51
UA EN RU
Голову НСЗУ викрили у службовій недбалості з мільйонними збитками Фото: голова НСЗУ Наталія Гусак (кадр з відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці повідомили про підозру голові Національної служби здоров’я України у службовій недбалості, яка призвела до збитків у понад 2 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначимо, що Офіс генпрокурора не повідомляє ім'я підозрюваної, проте судячи з інформації та фотографій, мова йде про Наталію Гусак. Саме вона очолює НСЗУ з листопада 2021 року.

За даними слідства, у квітні 2022 року на замовлення НСЗУ одне із спеціалізованих держпідприємств виконувало роботи щодо адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я.

За результатами виконання цих робіт держпідприємство склало акт здачі-приймання послуг, в який включило всі роботи згідно з договором та відомості про певний обсяг робіт, які фактично не виконувалися.

При цьому голова НСЗУ належним чином не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору.

Внаслідок цього було зайво витрачено бюджетні кошти в сумі понад 2 млн гривень на оплату послуг, які не надавалися.

Під час проведення обшуків за місцем проживання та роботи правоохоронці виявили та вилучили документи та інші речові докази. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Львівській області лікар намагалася з'їсти хабар, який вимагала у військового за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу.

До того ж, у Вінниці викрили понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які наживалися на ухилянтах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НСЗУ Офіс Генпрокурора
NEWS
Росія планує інформатаку проти Умєрова
Росія планує інформатаку проти Умєрова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ