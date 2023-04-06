Голову Львівської облради відправили у відставку

На позачерговій сесії, що пройшла сьогодні, 6 квітня, депутати Львівської облради прийняли рішення про дострокове припинення повноважень голови Львівської облради.

За це під час таємного голосування проголосували 48 з 49 депутатів. Перед тим обранці заслухали звіт Гримак та оцінили її роботу незадовільно.

За даними місцевого видання Zaxid.net, після голосування голова Львівської облради подякувала колегам-депутатам та львівській громаді за можливість працювати. Побажала колегам мудрості та результативності в роботі. Депутати оплесками провели її з посади.

Гримак очолювала Львівську облраду понад два роки – з 1 грудня 2020 року. У 2015-2019 роках з перервою працювала заступницею голови Львівської ОДА Олега Синютки, а перед тим очолювала Залізничну райадміністрацію Львова. Відтепер вона залишається звичайною депутаткою облради від фракції "Європейської солідарності".

Нагадаємо, минулого місяці Кабінет міністрів України провів кадрові перестановки. Зокрема, було призначено заступника міністра освіти та науки.

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