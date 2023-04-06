Главу Львовского облсовета отправили в отставку

На внеочередной сессии, прошедшей сегодня, 6 апреля, депутаты Львовского облсовета приняли решение о досрочном прекращении полномочий председателя Львовского облсовета.

За это во время секретного голосования проголосовали 48 из 49 депутатов. До этого избранники заслушали отчет Гримак и оценили ее работу неудовлетворительно.

По данным местного издания Zaxid.net, после голосования председатель Львовского облсовета поблагодарила коллег-депутатов и львовскую общину за возможность работать. Пожелала коллегам мудрости и результативности в работе. Депутаты аплодисментами провели ее с должности.

Гримак возглавляла Львовский облсовет более двух лет – с 1 декабря 2020 года. В 2015-2019 годах с перерывом работала заместителем председателя Львовской ОГА Олега Синютки, а прежде возглавляла Железнодорожную райадминистрацию Львова. Теперь она остается обычной депутатом облсовета от фракции "Европейской солидарности".

Напомним, в прошлом месяце Кабинет Министров Украины провел кадровые перестановки. В частности, был назначен заместитель министра образования и науки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.