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Главу Львовского облсовета отправили в отставку

Фото: глава Львовского облсовета Ирина Гримак (facebook.com/i.grymak)
Автор: Карина Левицкая

По решению депутатов областного совета началась процедура досрочного прекращения полномочий председателя облсовета VIII созыва Ирины Гримак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной совет.

На внеочередной сессии, прошедшей сегодня, 6 апреля, депутаты Львовского облсовета приняли решение о досрочном прекращении полномочий председателя Львовского облсовета.

За это во время секретного голосования проголосовали 48 из 49 депутатов. До этого избранники заслушали отчет Гримак и оценили ее работу неудовлетворительно.

По данным местного издания Zaxid.net, после голосования председатель Львовского облсовета поблагодарила коллег-депутатов и львовскую общину за возможность работать. Пожелала коллегам мудрости и результативности в работе. Депутаты аплодисментами провели ее с должности.

Гримак возглавляла Львовский облсовет более двух лет – с 1 декабря 2020 года. В 2015-2019 годах с перерывом работала заместителем председателя Львовской ОГА Олега Синютки, а прежде возглавляла Железнодорожную райадминистрацию Львова. Теперь она остается обычной депутатом облсовета от фракции "Европейской солидарности".

Напомним, в прошлом месяце Кабинет Министров Украины провел кадровые перестановки. В частности, был назначен заместитель министра образования и науки.

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