Голову ДПСУ і не лише. Зеленський підвищив трьох офіцерів

голова ДПСУ генерал-майор Сергій Дейнеко - до генерал-лейтенанта;
заступник начальника регіонального управління - начальник оперативно-військового управління Східного регіонального управління ДПСУ Віталій Чапля - до бригадного генерала;
директор Департаменту організації роботи, планування та контролю Адміністрації ДПСУ Андрій Віхтюк - до бригадного генерала.
Що відомо про Дейнека
Зазначимо, що Сергій Дейнеко народився 5 квітня 1975 року у російському місті Біробіджан.
У 1996 році він закінчив Академію прикордонних військ імені Богдана Хмельницького, а у 2001 році - Об'єднаний інститут військової розвідки у Національній академії оборони України, у 2009 році - Ужгородський національний університет.
1996-2011 - служив в оперативних та пошукових підрозділах державних прикордонних органів Державної прикордонної служби України.
2011-2014 - начальник Луганського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
З серпня по вересень 2014 року - став заступником голови Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
З вересня по листопад 2014 року - заступник голови Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
2014-2019 - заступник директора Департаменту операційної діяльності Державної прикордонної служби України.
З 13 червня 2019 року - голова Державної прикордонної служби.