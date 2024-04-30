Главу ГПСУ и не только. Зеленский повысил трех офицеров

глава ГПСУ генерал-майор Сергей Дейнеко - до генерал-лейтенанта;
заместитель начальника регионального управления - начальник оперативно-военного управления Восточного регионального управления ГПСУ Виталий Чапля - до бригадного генерала;
директор Департамента организации работы, планирования и контроля Администрации ГПСУ Андрей Вихтюк - до бригадного генерала.
Что известно о Дейнеко
Отметим, что Сергей Дейнеко родился 5 апреля 1975 года в российском городе Биробиджан.
В 1996 году он окончил Академию пограничных войск имени Богдана Хмельницкого, а в 2001 году - Объединенный институт военной разведки в Национальной академии обороны Украины, в 2009 году - Ужгородский национальный университет.
1996-2011 - служил в оперативных и поисковых подразделениях государственных пограничных органов Государственной пограничной службы Украины.
2011-2014 - начальник Луганского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
С августа по сентябрь 2014 - стал замглавы Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
С сентября по ноябрь 2014 - замглавы Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
2014-2019 - заместитель директора Департамента операционной деятельности Государственной пограничной службы Украины.
С 13 июня 2019 - глава Государственной пограничной службы.