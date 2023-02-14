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ВАКС отримав нового голову: хто зайняв крісло

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Україна, Вівторок 14 лютого 2023 22:20
ВАКС отримав нового голову: хто зайняв крісло Фото: головою ВАКС призначено суддю Віру Михайленко (facebook.com/HACCUkraine)
Автор: Наталія Кава

Новою очільницею Вищого антикорупційного суду було призначено суддю Віру Михайленко. Рішення про призначення було прийнято на засіданні у вівторок, 14 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з поситланням на прес-службу ВАКС.

Нагадаємо, що від 7 травня 2019 року до 6 травня 2022 року головою ВАКС була Олена Танасевич. Після цього повноваження голови Вищого антикорупційного суду виконував Олег Павлишин.

У травні 2022 року головою Апеляційної палати ВАКС обрали суддю Олександра Семенникова. Він змінив на цій посаді Даниїлу Чорненьку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що судді вищих спеціалізованих судів, у тому числі Вищого антикорупційного суду, зможуть реагувати на неповагу до суду. Кабінет міністрів підтримав відповідний проект закону.

Нагадаємо, наприкінці квітня Верховна рада схвалила за основу законопроект №5246 про введення так званого "суду в смартфоні". Автором закону є президент Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, в Україні передбачили поетапне введення електронного правосуддя. ВР схвалила в другому читанні законопроект №3985 про поетапний запуск Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЕСІТС).

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