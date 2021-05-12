Кабмин предлагает наказывать за неуважение к судьям ВАКС
Судьи высших специализированных судов, в том числе Высшего антикоррупционного суда, смогут реагировать на неуважение к суду. Кабинет министров поддержал соответствующий проект закона.
"Судьи высших специализированных судов, в том числе Высшего антикоррупционного суда, получат полномочия реагировать на неуважение к суду, нарушение порядка судебного заседания", - сказано в сообщении.
Документ предоставляет судьям высших специализированных судов соответствующие полномочия на рассмотрение таких дел в порядке, установленном для хозяйственных и административных судов, апелляционных судов и Верховного суда. А постановление, принятое по результатам рассмотрения такого дела, можно будет обжаловать в апелляционной палате высшего специализированного суда.
Заместитель министра юстиции Александр Банчук отметил, что проявлениями неуважения к суду являются злостное уклонение от явки в суд свидетеля, потерпевшего, истца, ответчика или неподчинение их и других граждан распоряжению председательствующего.
Неуважением является также нарушение порядка во время судебного заседания и совершение любых действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к суду или установленным в суде правилам.
Напомним, в конце апреля Верховная рада приняла за основу законопроект №5246 о введении так называемого "суда в смартфоне". Автором закона является президент Владимир Зеленский.
Как писало РБК-Украина, в Украине предусмотрели поэтапное введение электронного правосудия. ВР приняла во втором чтении законопроект №3985 о поэтапном запуске Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).