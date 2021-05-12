ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин предлагает наказывать за неуважение к судьям ВАКС

Новина українською →
Украина, Среда 12 мая 2021 16:45
Кабмин предлагает наказывать за неуважение к судьям ВАКС Фото: за неуважение к судьям ВАКС Кабмин предлагает наказывать (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Судьи высших специализированных судов, в том числе Высшего антикоррупционного суда, смогут реагировать на неуважение к суду. Кабинет министров поддержал соответствующий проект закона.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Судьи высших специализированных судов, в том числе Высшего антикоррупционного суда, получат полномочия реагировать на неуважение к суду, нарушение порядка судебного заседания", - сказано в сообщении.

Документ предоставляет судьям высших специализированных судов соответствующие полномочия на рассмотрение таких дел в порядке, установленном для хозяйственных и административных судов, апелляционных судов и Верховного суда. А постановление, принятое по результатам рассмотрения такого дела, можно будет обжаловать в апелляционной палате высшего специализированного суда.

Заместитель министра юстиции Александр Банчук отметил, что проявлениями неуважения к суду являются злостное уклонение от явки в суд свидетеля, потерпевшего, истца, ответчика или неподчинение их и других граждан распоряжению председательствующего.

Неуважением является также нарушение порядка во время судебного заседания и совершение любых действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к суду или установленным в суде правилам.

Напомним, в конце апреля Верховная рада приняла за основу законопроект №5246 о введении так называемого "суда в смартфоне". Автором закона является президент Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, в Украине предусмотрели поэтапное введение электронного правосудия. ВР приняла во втором чтении законопроект №3985 о поэтапном запуске Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Кабинет Министров Украины антикоррупционный суд
NEWS
Ракетный корабль России заметили возле украинского побережья
Ракетный корабль России заметили возле украинского побережья
DAILY
"Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет