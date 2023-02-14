ua ru
Вт, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВАКС получил новую главу: кто занял кресло

Новина українською →
Украина, Вторник 14 февраля 2023 22:20
ВАКС получил новую главу: кто занял кресло Фото: главой ВАКС назначен судья Вера Михайленко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Новой главой Высшего антикоррупционного суда была назначена судья Вера Михайленко. Решение о назначении было принято на заседании во вторник, 14 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Напомним, что с 7 мая 2019 года по 6 мая 2022 года главой ВАКС была Елена Танасевич. После этого полномочия главы Высшего антикоррупционного суда исполнял Олег Павлишин.

В мае 2022 года главой Апелляционной палаты ВАКС избрали судью Александра Семенникова. Он сменил на этом посту Даниилу Черненькую.

ВАКС получил новую главу: кто занял креслоФото: главой ВАКС назначен судья Вера Михайленко (hcac.court.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что судьи высших специализированных судов, в том числе Высшего антикоррупционного суда, смогут реагировать на неуважение к суду . Кабинет Министров поддержал соответствующий проект закона.

Напомним, в конце апреля Верховная рада одобрила за основу законопроект №5246 о введении так называемого "суда в смартфоне". Автором закона является президент Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, в Украине предусмотрено поэтапное введение электронного правосудия. ВР приняла во втором чтении законопроект №3985 о поэтапном запуске Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЭСИТС).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ Суд Антикоррупционный суд
NEWS
Не все можно сообщать публично, - Зеленский о новом "Рамштайне"
Не все можно сообщать публично, - Зеленский о новом "Рамштайне"
DAILY
Прицел на новую программу. Чего ждать от переговоров Украины с МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Прицел на новую программу. Чего ждать от переговоров Украины с МВФ