ВАКС получил новую главу: кто занял кресло

Новой главой Высшего антикоррупционного суда была назначена судья Вера Михайленко. Решение о назначении было принято на заседании во вторник, 14 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Напомним, что с 7 мая 2019 года по 6 мая 2022 года главой ВАКС была Елена Танасевич. После этого полномочия главы Высшего антикоррупционного суда исполнял Олег Павлишин.

В мае 2022 года главой Апелляционной палаты ВАКС избрали судью Александра Семенникова. Он сменил на этом посту Даниилу Черненькую.