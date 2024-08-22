Головну задачу виконали. Третя штурмова розкрила подробиці наступу в Харківській області

Військові Третьої штурмової бригади наступають в Харківській області. Ба більше, вони вдало повертають українські території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Третьої окремої штурмової бригади.
"Внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два квадратні кілометри", - повідомили в бригаді.
Командир бригади полковник Андрій Білецький заявив, що головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії РФ.
"На дану хвилину цю задачу виконано", - зазначив він.
В бригаді зауважили, що за чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а значну кількість техніки й озброєння було розбито або уражено.
"Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу - штурмовики", - сказав командир бригади.
За даними Білецького, співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога.
Командир бригади пояснив, що штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.
"Зараз окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ і далекобійної арти. Противник намагається повернути втрачене. Але Третя штурмова тримає рубежі", - наголосив Білецький.
Нагадаємо, що ще вчора, 21 серпня заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін анонсував успіхи в Харківській області.
А сьогодні Жорін повідомив, що Третя штурмова провела успішні наступальні дії у Харківській області. Але подробиць він не розкрив, пообіцявши, що вони з'являться згодом.
Інституту вивчення війни, тим часом зауважив, що протягом вчорашньої доби на півночі Харківської області тривали обмежені позиційні бойові дії. Однак підтверджених змін лінії фронту не було.
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